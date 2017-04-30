مقتل 6 حوثيين في هجومين منفصلين للقوات الحكومية شمالي اليمن

رووداو - أربيل



قتل 6 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في هجومين منفصلين نفذتهما القوات الحكومية، بمحافظتي "صنعاء" و"صعدة" شمالي اليمن.



وفي صنعاء، قال المركز الإعلامي "للمقاومة الشعبية"، بوقت متأخر من مساء الأحد، إن مقاتلي الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الموالين للحكومة، "نفذوا عملية نوعية بالهجوم على مواقع مليشيات الحوثي و(الرئيس) المخلوع (علي عبد الله صالح) في وادي جهم بالقرب من جبل الصلب بمديرية نهم شرقي العاصمة".



وأضاف المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن الهجوم أسفر "عن مقتل ثلاثة من أفراد المليشيات، والاستيلاء على أسلحة وذخائر وفرار عدد آخر (من عناصر الحوثي) من مواقعهم".



وفي معقل الحوثيين بمحافظة صعدة، قال مركز صعدة الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية، في وقت متأخر من مساء أمس، إن مقاتلي الجيش الحكومي، نفذوا هجوماً على مواقع الحوثيين في جبال "الهلب" بالمنطقة.



وأشار المركز في بيان له على "فيسبوك"، أن "الهجوم أدى لمقتل ثلاثة وجرح أربعة من الحوثيين".



كما "تمكن الجيش بحسب المركز، من الاستيلاء على ثلاثة مواقع والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقطع إمدادات المليشيات".



وسيطر الحوثيون على مركز محافظة صعدة في مايو/ أيار 2011م، مستغلين الانفلات الأمني الذي رافق الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مختلف المحافظات اليمنية.



والأشهر الماضية فتح الجيش اليمني جبهتين جديدتين في المحافظة لقتال الحوثيين، في مدينتي "البقع" و"علب" الحدودية مع السعودية، وكلاهما تحويان منفذاً برياً رسمياً مع المملكة.



