الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن

رووداو - أربيل



أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها المشاركين في العمليات العسكرية ضمن التحالف العربي باليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.



وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الجندي حسن عبدالله البشر، قتل أثناء مشاركته في عملية إعادة الأمل باليمن.



ولم يحدد بيان القوات المسلحة الإماراتية موقع مقتل الجندي بالضبط، ولا ملابسات مقتله.



وتشارك القوات الإماراتية في المعارك التي تخوضها القوات الحكومية من أجل استعادة معسكر "خالد بن الوليد" الاستراتيجي، في مديرية "موزع"، التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بحسب مصادر عسكرية يمنية.



كما أن الإمارات هي ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي بعد المملكة العربية السعودية، وخسرت عدد من الجنود في معارك تحرير عدن والمخا وباب المندب ،جنوب غربي اليمن، وكذلك في الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرا للتحالف بمأرب، في أكتوبر/ تشرين أول 2015.