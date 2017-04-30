العضوية

إضافة مساهمة كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

التعليق كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

تسجيل الدخول

أو تسجيل الدخول باستخدام
 

البريد الإلكتروني

 

الصفحة الرئیسیة  |  من نحن  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  |  خارطة الموقع
كوردى | Kurdî | English | Türkçe | عربي
Rudaw
کوردستان الشرق الأوسط العالم اقتصاد مقابلات اراء ثقافة و فن رياضة لایف ستایل ملتيميديا YourRudaw على الهواء
 
 

الشرق الأوسط

الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في اليمن

من قبل رووداو منذ 10 ساعات
الجندي حسن عبدالله البشر، قتل أثناء مشاركته في عملية إعادة الأمل باليمن.
الجندي حسن عبدالله البشر، قتل أثناء مشاركته في عملية إعادة الأمل باليمن.

رووداو - أربيل

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها المشاركين في العمليات العسكرية ضمن التحالف العربي باليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن الجندي حسن عبدالله البشر، قتل أثناء مشاركته في عملية إعادة الأمل باليمن. 

ولم يحدد بيان القوات المسلحة الإماراتية موقع مقتل الجندي بالضبط، ولا ملابسات مقتله.

وتشارك القوات الإماراتية في المعارك التي تخوضها القوات الحكومية من أجل استعادة معسكر "خالد بن الوليد" الاستراتيجي، في مديرية "موزع"، التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بحسب مصادر عسكرية يمنية.

كما أن الإمارات هي ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي بعد المملكة العربية السعودية، وخسرت عدد من الجنود في معارك تحرير عدن والمخا وباب المندب ،جنوب غربي اليمن، وكذلك في الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرا للتحالف بمأرب، في أكتوبر/ تشرين أول 2015. 

تعليقات

 
اضف تعليق جديد
يمكنك التعليق كضيف أو تسجيل الدخول للمزيد من الخصائص
الكلمات الدليلية : الامارات , اليمن , جندي
طباعة ارسل إلى صديقك
حفظ هذه القصة
454 مشاهدة
قصص ذات صلة
يونيسيف: 22 مليون طفل بحاجة للمساعدة في أفريقيا واليمن 3 قتلى في تفجير انتحاري أمام مكتب محافظ لحج جنوبي اليمن صالح يدعو إلى حوار مباشر "غير مشروط" لعودة الاستقرار لليمن العفو الدولية: مقتل 4600 مدني ونزوح 3 ملايين في عامين من الحرب باليمن
المزید من رووداو
النساء يحملن السلاح لمواجهة داعش بريف الموصل هيلاري كلينتون: كنت سأفوز برئاسة أمريكا لولا تدخُّل ثلاث جهات نصر الله عن أزمة قانون الانتخابات: لبنان على حافة الهاوية إقليم كوردستان يرفض تصريحات إيران حول الاستفتاء
 

كن جزءا من رووداو!

شارك مقالات, صور و فيديوهات مع رووداو و العالم
شارك
مقالات   صور   فيديو

ماذا يقال

ام مصطفى | 30/04/2017 08:09:41 م
اتمنى من الباري عزه وجل ان يحمي الحكومة الجليله وعلى رئيس السيد الرئيس مسعود بارزاني ، السيد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني اتمنى من سيادتكم النظروا...
تقرير
بإشراف البارزاني..إجتماع مشترك بين الحكومة ومؤسستي أيلول والبيشمركة القدامى
| 30/4/2017 | (1)
بإشراف البارزاني..إجتماع مشترك بين الحكومة ومؤسستي أيلول والبيشمركة القدامى
صلاح الموسوي | 30/04/2017 07:32:40 ص
الله يرحمهه الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت اعطته حياتها لتموت الله يرحمهه
تقرير
في حالة نادرة.. ولادة طفل بعد وفاة أمه بكركوك
| 30/4/2017 | (1)
في حالة نادرة.. ولادة طفل بعد وفاة أمه بكركوك
حسن | 28/04/2017 05:46:27 م
كم انت رائع ونزيه يا صاحب البضاعة لانك صاحب ضمير في زمن الفساد ولانك تحاف الله في الناس قبل مخافتك على المال لك تحية كبيرة واحترام كبير
تقرير
صاحب مستودع للمواد الغذائية يتلف بضائع بقيمة 500 ألف دولار بالسليمانية
| 27/4/2017 | (1)
صاحب مستودع للمواد الغذائية يتلف بضائع بقيمة 500 ألف دولار بالسليمانية
جلال يونس | 28/04/2017 04:00:58 م
انت يا مرجع ديني ليش ما تدعو إيران كذلك بالتفاوض مع الأكراد، وإلا إيران تعطيها الحق لطمس الهوية القومية الأكراد وممارسة القمع والاعدام ضدهم.
تقرير
مرجع ديني عراقي يدعو تركيا للتفاوض مع الكورد
| 28/4/2017 | (1)
مرجع ديني عراقي يدعو تركيا للتفاوض مع الكورد
كوردى   |   Kurdî   |   English   |   Türkçe | عربي
کوردستان   |   ناس وأماكن   |   الصفحة الرئیسیة   |   RSS   |   الشرق الأوسط   |   العالم   |   اقتصاد   |   مقابلات   |   اراء   |   لایف ستایل   |   YourRudaw   |   على الهواء
من نحن   |   سياسة الخصوصية   |   الشروط والأحكام   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   خارطة الموقع
القائمة البريدية   |   أسئلة وأجوبة   |   وظائف   |   زيارة الموقع القديم
جميع الحقوق محفوظة. © 2017 رووداو
0.25 seconds