الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 1500 جريح يمني

رووداو - أربيل



أعلن مسؤول بمحافظة عدن اليمنية، اليوم السبت، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ستتكفّل بعلاج 1500 جريح، ممن أصيبوا خلال العام 2017، جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة عامين.



وقال وكيل المحافظة لشؤون الجرحى، علوي النوبة، في تصريح صحفي، إن "الهلال الأحمر الإماراتي سيتكفل بعلاج 1500 جريح يمني، ممن تأثروا في الحرب التي تخوضها الحكومة اليمنية، ضد مليشيات الحوثي الانقلابية خلال العام الجاري (2017)".



وأشار، أن الهلال سيتكفل أيضاً بنقل المرافقين للجرحى، لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم، مشيرا أن ذلك "يأتي في إطار الاهتمام الذي تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مساعدتها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني".



وبحسب "النوبة" غادر عدن اليوم 28 جريحا متوجهين إلى الهند، جميعهم من ضحايا معارك الساحل الغربي، بينهم "معاذ الميسيري" صاحب أغرب إصابة في الحرب، الذي اخترق جسده صاروخ حراري، إلا أن بقي على قيد الحياة.



وتتحمل كل من تركيا والسعودية والإمارات، تكاليف مئات الآلاف من الجرحى اليمنيين ممن يتلقون العلاج في دول مختلفة، في إطار اهتمامها ومساعدتها للشعب اليمني الذي يعاني من ظروف حرب طاحنة.



وسبق أن أعلن "مركز الملك سلمان" فرع عدن، عن تكفّله 6554 جريح من عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني، منذ اندلاع المعارك في اليمن (قبل قرابة العامين).



وقال، صالح أحمد ذيبان، مدير فرع المركز في عدن، في تصريح صحفي، إن عدد جرحى المقاومة الشعبية الموالية للحكومة "الشرعية"، الذين تلقوا العلاج خارج البلاد، على حساب المركز بلغ 6554 جريح مع نهاية يناير/ كانون 2017.



وأضاف، إن الجرحى من جميع محافظات الجمهورية اليمنية، تم إرسالهم على شكل دفعات، إلى كل من السعودية والسودان والأردن.



وفي مايو/أيار 2016 وضع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض، حجر الأساس لـ"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية باليمن" بحضور الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.



وخلّفت الحرب التي تشهدها اليمن منذ عامين تقريبا، آلاف الجرحى والمصابين، تم نقل أعداد منهم إلى الخارج، مثل الأردن ومصر والسودان والإمارات والسعودية، فيما يعاني كثير منهم عدم تلقي العلاج اللازم.



ومنذ نحو عامين يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة.



