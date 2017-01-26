العضوية

إضافة مساهمة كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

التعليق كضيف

لن يتم عرض بريدك الالكتروني علنا
فوائد تسجیل الدخول/ادخل لتخصيص التعليق

تسجيل الدخول

أو تسجيل الدخول باستخدام
 

البريد الإلكتروني

 

الصفحة الرئیسیة  |  من نحن  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  |  خارطة الموقع
كوردى | Kurdî | English | Türkçe | عربي
Rudaw
کوردستان الشرق الأوسط العالم اقتصاد مقابلات اراء ثقافة و فن رياضة لایف ستایل ملتيميديا YourRudaw على الهواء
 
 

الشرق الأوسط

الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 1500 جريح يمني

من قبل رووداو منذ 7 ساعات
أرشيف
أرشيف

رووداو - أربيل

أعلن مسؤول بمحافظة عدن اليمنية، اليوم السبت، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ستتكفّل بعلاج 1500 جريح، ممن أصيبوا خلال العام 2017، جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة عامين.

وقال وكيل المحافظة لشؤون الجرحى، علوي النوبة، في تصريح صحفي، إن "الهلال الأحمر الإماراتي سيتكفل بعلاج 1500 جريح يمني، ممن تأثروا في الحرب التي تخوضها الحكومة اليمنية، ضد مليشيات الحوثي الانقلابية خلال العام الجاري (2017)". 

وأشار، أن الهلال سيتكفل أيضاً بنقل المرافقين للجرحى، لضمان تهيئة الظروف الصحية والنفسية لهم، مشيرا أن ذلك "يأتي في إطار الاهتمام الذي تبذله دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مساعدتها ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني".

وبحسب "النوبة" غادر عدن اليوم 28 جريحا متوجهين إلى الهند، جميعهم من ضحايا معارك الساحل الغربي، بينهم "معاذ الميسيري" صاحب أغرب إصابة في الحرب، الذي اخترق جسده صاروخ حراري، إلا أن بقي على قيد الحياة.

وتتحمل كل من تركيا والسعودية والإمارات، تكاليف مئات الآلاف من الجرحى اليمنيين ممن يتلقون العلاج في دول مختلفة، في إطار اهتمامها ومساعدتها للشعب اليمني الذي يعاني من ظروف حرب طاحنة.

وسبق أن أعلن "مركز الملك سلمان" فرع عدن، عن تكفّله 6554 جريح من عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني، منذ اندلاع المعارك في اليمن (قبل قرابة العامين).

وقال، صالح أحمد ذيبان، مدير فرع المركز في عدن، في تصريح صحفي، إن عدد جرحى المقاومة الشعبية الموالية للحكومة "الشرعية"، الذين تلقوا العلاج خارج البلاد، على حساب المركز بلغ 6554 جريح مع نهاية يناير/ كانون 2017.

وأضاف، إن الجرحى من جميع محافظات الجمهورية اليمنية، تم إرسالهم على شكل دفعات، إلى كل من السعودية والسودان والأردن.

وفي مايو/أيار 2016 وضع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض، حجر الأساس لـ"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية باليمن" بحضور الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وخلّفت الحرب التي تشهدها اليمن منذ عامين تقريبا، آلاف الجرحى والمصابين، تم نقل أعداد منهم إلى الخارج، مثل الأردن ومصر والسودان والإمارات والسعودية، فيما يعاني كثير منهم عدم تلقي العلاج اللازم.

ومنذ نحو عامين يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة.

تعليقات

 
اضف تعليق جديد
يمكنك التعليق كضيف أو تسجيل الدخول للمزيد من الخصائص
الكلمات الدليلية : الهلال الأحمر الإماراتي , اليمن , الجرحى
طباعة ارسل إلى صديقك
حفظ هذه القصة
337 مشاهدة
قصص ذات صلة
مقتل جندي سعودي بإطلاق نار على الشريط الحدودي مع اليمن توقيف متخصص بصناعة الأحزمة الناسفة من داعش بعدن اليمنية "يونيسف" تؤكد التحقق من مقتل 1400 طفل منذ بدء الصراع في اليمن مقتل جندي سعودي جنوبي المملكة إثر مواجهات مع الحوثيين
المزید من رووداو
بالصور.. مهرجان التزلج على الجليد في جبل كورك بإقليم كوردستان معصوم يلتقي كوسرت رسول في السليمانية داعش يحتجز 20 نازحاً بينهم نساء جنوبي كركوك فاضل ميراني: بحثنا مع وفد التحالف الوطني مسألة استقلال كوردستان
 

كن جزءا من رووداو!

شارك مقالات, صور و فيديوهات مع رووداو و العالم
شارك
مقالات   صور   فيديو

ماذا يقال

Dlear Abdulwahab
Dlear Abdulwahab | 26/01/2017 08:00:47 ص
و انت الصادق ملك للمسؤولين
تقرير
العبادي رداً على ترامب: نفط العراق ملك للعراقيين
| 25/1/2017 | (1)
العبادي رداً على ترامب: نفط العراق ملك للعراقيين
احمد صالح | 26/01/2017 05:56:47 ص
من اجمل ما كتبته استاذنا العزيز ووضعت فيه اصبعك على مكامن الفوضى اللاخلاقة التي انتجتها انظمة العولمة ومواقع الانترنيت للذين لا يحترمون الكلمة ولا...
تقرير
إثنان يبحثان عن الشهرة
| 25/1/2017 | (1)
إثنان يبحثان عن الشهرة
azizabas | 24/01/2017 08:15:48 م
خبرة في الدفاع والحماية الخاصة.تدريب على مستوى عالى ومتقدم ..
تقرير
بالفيديو.. حارس دونالد ترامب الشخصي يستخدم خدعة مذهلة لحمايته
| 24/1/2017 | (1)
بالفيديو.. حارس دونالد ترامب الشخصي يستخدم خدعة مذهلة لحمايته
محمود الداوود | 20/01/2017 04:03:11 م
تحملين دائما هم الاطفال خاصة وهم الانسان عامة.. ليت هذا العالم يكون بنصف انسانيتك استاذة سارة
تقرير
مآساة أطفال الموصل النازحين تحتاج ليقظة ضمير انساني
| 19/1/2017 | (1)
مآساة أطفال الموصل النازحين تحتاج ليقظة ضمير انساني
كوردى   |   Kurdî   |   English   |   Türkçe | عربي
کوردستان   |   ناس وأماكن   |   الصفحة الرئیسیة   |   RSS   |   الشرق الأوسط   |   العالم   |   اقتصاد   |   مقابلات   |   اراء   |   لایف ستایل   |   YourRudaw   |   على الهواء
من نحن   |   سياسة الخصوصية   |   الشروط والأحكام   |   أعلن معنا   |   اتصل بنا   |   خارطة الموقع
القائمة البريدية   |   أسئلة وأجوبة   |   وظائف   |   زيارة الموقع القديم
جميع الحقوق محفوظة. © 2017 رووداو
0.297 seconds