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الشرق الأوسط

أمين عام المجلس النرويجي للاجئين: كارثة اليمن ليست طبيعية بل من صنع البشر

من قبل اياد الموسمي منذ 7 ساعات
الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند خلال المؤتمر الصحفي في مطار صنعاء

رووداو – صنعاء

عقد الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، مؤتمراً صحفياً بعد إنهاء زيارة لليمن استمرت لخمسة أيام، وشملت ثلاث مدن يمنية هي "صنعاء وعدن وعمران".
 
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بمطار صنعاء قبيل مغادرته، عبر أمين عام المجلس النرويجي عن "أسفه لما رأى وسمع في البلد المنكوب جراء الحرب والجوع"، وقال: "هذه ليست كارثة طبيعية، لكنها كارثة من صنع البشر، يمكن الوقاية منها".

 وأضاف إيغلاند: "فشلت الدبلوماسية الدولية لأن المسلحين وذوي السلطة والنفوذ داخل اليمن والإقليم يقوضون كل جهد ممكن لتجنيب البلد مجاعة يمكن الوقاية منها تماماً".

وناشد أطراف الصراع في عدن وصنعاء والمملكة العربية السعودية  والإمارات وإيران، وكذلك القوى الغربية، بـ"عدم إذكاء الصراع أكثر، والتوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن".

ووفقاً لآخر تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يعاني نحو 17 مليون يمني، أي ما يعادل 60 في المئة من السكان، من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة لإنقاذ الأرواح. 

ويوجد من بين هؤلاء 10.2 مليون شخص في مرحلة "الأزمة" أو "الطوارئ"، بزيادة 20 بالمئة في عدد الأشخاص مقارنة بتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في حزيران/يونيو 2016.

ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في اليمن منذ عام 2012، وينفذ حالياً برامج إغاثة إنسانية تغطي قطاعات الأمن الغذائي والمأوى والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، وعمل على مساعدة أكثر من مليون شخص في العام الماضي.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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الكلمات الدليلية : المجلس النرويجي للاجئين , اليمن , يان إيغلاند
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