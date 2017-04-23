مقتل شرطي يمني بهجوم مسلحين في حضرموت.. والقاعدة تتبنى

رووداو – أربيل



قُتل شرطي يمني، في هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في محافظة حضرموت شرقي البلاد، تبنى تنظيم "القاعدة" مسؤوليته.



وأوضح مصدر يمني محلي لوسائل الاعلام أن "الهجوم استهدف مركز الشرطة بمديرية دوعن بمحافظة حضرموت".



وأضاف أن عناصر أمنية اشتبكت مع المهاجمين؛ الأمر الذي أدى أيضاً إلى وقوع جرحى (لم يحدد عددهم) من عناصر القاعدة، لكنهم تمكنوا من الفرار.



وفي وقت لاحق، تبنى تنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب، (مقره اليمن)، الهجوم وقال في بيان نشرته حسابات مرتبطة به على موقع "تويتر"، إن "جنديين اثنين من جنود قوات النخبة (تابعة للجيش اليمني) قتلا، وأصيب اثنين آخرين" في هجوم استهدف مركز "صيف" التابع للجيش في منطقة "دوعن" بمحافظة "حضرموت".



وأشار البيان إلى أن الهجوم تم تنفيذه الساعة الواحدة ظهراً (10:00 تغ)، وأدى أيضاً لإعطاب طقم (دورية عسكرية).



وفي مطلع مارس/آذار الماضي، قُتل 4 مسلحين قبليين موالين للحكومة اليمنية، في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم من "القاعدة"، على حاجز أمني قبلي (تم إنشاؤه بالتنسيق مع الجيش اليمني) على مدخل مديرية دوعن.



وفي 13 من فبراير/شباط الماضي، هاجم مسلحون مجهولون شركة "المحضار" للصرافة (خاصة) بمديرية دوعن، ما أدى إلى مقتل حارس الشركة وسطو المسلحين على أموال قدرها 49 مليون ريال يمني (ما يعادل 196 ألف دولار أمريكي).



ويتزامن الهجوم مع حلول الذكرى السنوية الأولى، لاستعادة قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، السيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت ومعها مدن ساحل المحافظة من سيطرة مسلحي "القاعدة" الذين ظلوا يسيطرون عليها لأكثر من عام.



كما يأتي الهجوم، بعد يوم من إعلان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، القبض على عناصر وقيادات من "القاعدة"، في عملية للجيش اليمني تمت بإسناد من التحالف في محافظة حضرموت.



