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الشرق الأوسط

الجيش اليمني يعلن مقتل 20 مسلحاً حوثياً في غارات للتحالف على تعز

من قبل رووداو منذ 4 ساعات
قوات يمنية
قوات يمنية

رووداو - أربيل

قُتل 20 من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، في غارات للتحالف العربي، على مواقع للجماعة بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، حسب الجيش اليمني. 

وقالت القيادة العسكرية لمحور تعز (تابعة للجيش)، في بيان لها، إن "مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات للمليشيا (في إشارة للحوثيين) في محيط جسر الهاملي ومزرعة سابحة بمديرية موزع غربي محافظة تعز".

وأضاف البيان أن الغارات "أسفرت عن مقتل نحو 20 عنصراً من المليشيات وتدمير دبابة وعدد من الآليات"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف أو من جماعة الحوثي التي غالبا لا تعلن حصيلة قتلاها في المعارك.

وتشهد مديرية "موزع" شرق مدينة المخا، معارك شبه يومية بين القوات الحكومية والحوثيين وحلفائهم، في إطار عملية "الرمح الذهبي"، التي أطلقتها القوات الحكومية في 7 يناير/ كانون ثان الماضي، لتحرير الساحل الغربي للبلاد.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

تلك العمليات جاءت استجابة لطلب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة "الحوثي/صالح" على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى بقوة السلاح.

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الكلمات الدليلية : اليمن , الحوثيين , تعز
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